"Геть путінську мерзоту" - Ярош про підпал "Опоблоку"

"Толі єщьо будєт" - Ярош. Фото: УНІАН
У Дніпрі підпалили офіс партії "Опозиційний блок" (колишні "регіонали". - Gazeta.ua). Цю подію прокоментував позафракційний нардеп Дмитро Ярош.
"Яка прикрість... На Дніпровщині почали палати кубла антидержавного прокремлівського бандформування "Опоблок"... Толі єщьо будєт... Геть путінську мерзоту з України", - написав політик у Facebook.
11 травня 2017 року в Дніпрі о пів на четверту ранку двоє невідомих чоловіків кинули кілька пляшок із запальною сумішшю в офіс "Опозиційного блоку" у пр. Яворницького, 5.