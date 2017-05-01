Рада ЄС затвердила безвізовий режим для України

Безвізовий режим України з ЄС ухвалила без обговорення Рада Європейського Союзу 11 травня. Це останній крок перед підписанням.Безвіз для українців ухвалили на засіданні Ради з питань сільського господарства та рибальства.Далі законодавчий регламент мають підписати президент Європарламенту та посол головуючої в Євросоюзі Мальти. Це має відбутися у середу, 17 травня, о 14:30, написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Президент України Петро Порошенко планує відвідати церемонію підписання документу у Стразбурзі.Далі законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів, а це приблизно 11 червня.За умов безвізового режиму українці зможуть перебувати на території Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів. Для цього потрібно оформити біометричний паспорт. Також під час подорожі потрібно мати при собі документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, достатню суму грошей та медичне страхування.Ті, хто мають закордонний паспорт старого зразка, також зможуть подорожувати в Європу, однак лише з візою.Нагадаємо, безвіз для України 26 квітня підтримав Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper), а раніше, 6 квітня рішення ухвалив Європарламент.