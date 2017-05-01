За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

Державна фіскальна служба України листом від 04.05.2017 №11086/7/99-99-12-03-04-17 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» повідомила, що наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2016 №1177 (далі – Наказ №1177) затверджені зміни до форми Податкової декларації екологічного податку. У новій редакції викладено Додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)» до Декларації.

Так, раніше діючий додаток доповнено рядками 4.2.1.2.4, 4.2.2.2.4, 4.3.1.2.4, 4.3.2.2.4, які мають назву «коригуючий коефіцієнт», оскільки податкові зобов’язання з екологічного податку у частині екологічного податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) стосовно накопичених до 1 квітня 2009 року відходів обчислюються із застосуванням коригуючого коефіцієнта.

Згідно з пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося її оприлюднення, є чинними формами декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, додаток 4 до Декларації за I квартал 2017 року подається за старою формою, а за II квартал та наступні податкові періоди подається за новою формою, затвердженою Наказом №1177.