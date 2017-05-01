Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 05.05.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017 №369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.2017 за №478/30346 (далі – Наказ №369).

З метою приведення декларацій платників, які застосовують спрощену систему оподаткування, у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Наказом №369 внесені зміни до форм:

- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація для ФОП);

- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) (далі – декларація для юросіб 3-ї групи);

- податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (далі – декларація для платників 4-ї групи),

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578.

Документом затверджені наступні зміни до:

а) декларації для ФОП:

● ставки податку, що застосовують ФОП третьої групи, зазначені у розділах ІV та V декларації, змінено з 2% і 4% на 3% та 5% відповідно;

● рядок 15 розділу VI декларації доповнено виноскою, якою визначено, що якщо підприємець уточнює період, який був до запровадження нової форми декларації, то у цьому рядку потрібно зазначати суму єдиного податку із рядка 29 декларації, затвердженої наказом Мінфіну України від 21.12.2011 №1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».

б) декларації для юросіб 3-ї групи:

● змінено ставки податку з 2% і 4% на 3% та 5% відповідно;

● внесено зміни до визначення суми пені, що нараховується платником самостійно відповідно до п.п.129.1.3 п.129.1 та абзацу другого п.129.4 ст.129 ПКУ.

При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, нарахування пені розпочинається після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ).

На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п.129.1.3 п.129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац другий п.129.4 ст.129 ПКУ).

в) декларації для платників 4-ї групи:

● у новій редакції викладено виноску 8, яка стосується рядків 1.1 – 1.4 та 2 декларації. У цих рядках зазначаються категорія, площа, нормативна грошова оцінка, ставка податку, річна сума податку земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т. ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті): рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження та землі водного фонду.

Змінами уточнено, що ці рядки заповнюються одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі – КОАТУУ). За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено;

● внесено зміни до визначення суми пені, що нараховується платником самостійно відповідно до п.п.129.1.3 п.129.1 та абзацу другого п.129.4 ст.129 ПКУ;

● у відомостях про наявність земельних ділянок (додаток до декларації) дату укладання документів, які засвідчують/ підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками (право користування, у т. ч. на умовах оренди), та дату державної реєстрації земельних ділянок потрібно зазначати не тільки у форматі місяць та рік, а ще і день укладення таких документів та державної реєстрації землі.

Наказ №369 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 05.05.2017 №36.

