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Новини
12:55
11 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

12:54
11 травня

Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

12:30
11 травня

Янголи букового краю

11:57
11 травня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

11:10
11 травня

У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

10:53
11 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

10:52
11 травня

Застосування РРО при реалізації складної побутової техніки

10:51
11 травня

Громада Чернівців отримала від спрощенців понад 50 мільйонів податку

10:19
11 травня

Прикордонники на Буковині затримали порушників із Сирії

10:15
11 травня

Упродовж чотирьох вихідних на Буковині сталося 6 дорожньо-транспортних пригод

14:35
10 травня

Чи можна отримати повну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи?

12:40
10 травня

На Буковині протягом вихідних днів виникло 7 пожеж

12:38
10 травня

Удосконалено законодавство з питань діяльності закладів охорони здоров'я

12:37
10 травня

У Чернівецькій області було зареєстровано 50,5 тис. адміністративних правопорушень

12:33
10 травня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

12:32
10 травня

У багатодітних – пільга по земельному податку

12:31
10 травня

Малогабаритне житло в Чернівцях – без податків

12:29
10 травня

Чернівчан запрошують на традиційне свято духової музики

12:25
10 травня

Податкові наслідки неподання громадянами податкової декларації про доходи

12:25
10 травня

На землі Чернівці заробили 47,8 млн. грн.

12:24
10 травня

У інтернів є право на податкову знижку

12:23
09 травня

XIІ Буковинський туристичний ярмарок

12:20
09 травня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
12 травня о 15.30
12 травня о 15.30 у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю».
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.

Янголи букового краю
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
12 травня о 16.00
12 травня о 16.00
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

Сьогодні, 12:54 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 05.05.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017 №369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.2017 за №478/30346 (далі – Наказ №369).
З метою приведення декларацій платників, які застосовують спрощену систему оподаткування, у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Наказом №369 внесені зміни до форм:
- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація для ФОП);
- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) (далі – декларація для юросіб 3-ї групи);
- податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (далі – декларація для платників 4-ї групи),
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578.
Документом затверджені наступні зміни до:
а) декларації для ФОП:
● ставки податку, що застосовують ФОП третьої групи, зазначені у розділах ІV та V декларації, змінено з 2% і 4% на 3% та 5% відповідно;
● рядок 15 розділу VI декларації доповнено виноскою, якою визначено, що якщо підприємець уточнює період, який був до запровадження нової форми декларації, то у цьому рядку потрібно зазначати суму єдиного податку із рядка 29 декларації, затвердженої наказом Мінфіну України від 21.12.2011 №1688 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».
б) декларації для юросіб 3-ї групи:
● змінено ставки податку з 2% і 4% на 3% та 5% відповідно;
● внесено зміни до визначення суми пені, що нараховується платником самостійно відповідно до п.п.129.1.3 п.129.1 та абзацу другого п.129.4 ст.129 ПКУ.
При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, нарахування пені розпочинається після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ).
На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п.129.1.3 п.129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день (абзац другий п.129.4 ст.129 ПКУ).
в) декларації для платників 4-ї групи:
● у новій редакції викладено виноску 8, яка стосується рядків 1.1 – 1.4 та 2 декларації. У цих рядках зазначаються категорія, площа, нормативна грошова оцінка, ставка податку, річна сума податку земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т. ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті): рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження та землі водного фонду.
Змінами уточнено, що ці рядки заповнюються одним рядком щодо всіх земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за Державним класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі – КОАТУУ). За потреби (у разі наявності земельних ділянок за одним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ з різною нормативною грошовою оцінкою) кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено;
● внесено зміни до визначення суми пені, що нараховується платником самостійно відповідно до п.п.129.1.3 п.129.1 та абзацу другого п.129.4 ст.129 ПКУ;
● у відомостях про наявність земельних ділянок (додаток до декларації) дату укладання документів, які засвідчують/ підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками (право користування, у т. ч. на умовах оренди), та дату державної реєстрації земельних ділянок потрібно зазначати не тільки у форматі місяць та рік, а ще і день укладення таких документів та державної реєстрації землі.
Наказ №369 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 05.05.2017 №36.
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