У п’ятницю, 12 травня о 15.30
у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю»
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана вона журналісткою Наталією Боярчук, художник Іван Балан.
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.