Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 246 звернень, в тому числі 18 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них –13 крадіжок, 1 шахрайство, 1 незаконне поводження зі зброєю, 2 факти зберігання наркотиків та 1 дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.



Окрім цього, поліцейськими зареєстровано повідомлення про безвісті відсутнього чернівчанина 1999 року народження. 9 травня цього року близько 23 години парубок пішов з дому та до цього часу не повертався і його місцезнаходження невідоме.



10 травня поліцейськими складено 75 адміністративних протоколів, з яких 63 за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 10 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст.130 КУпАП).



Також поліцейськими проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 6 крадіжок.



На території Чернівецької області упродовж 9 травня подій резонансного характеру не зареєстровано.