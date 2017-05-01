У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

14 травня на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка відбудеться ХII ювілейний Буковинський туристичний ярмарок, який збере учасників з різних регіонів України.
Ярмарок знаменує відкриття літнього туристичного сезону та має на меті популяризацію активного відпочинку в Чернівцях і на Буковині.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Програма туристичного ярмарку передбачає ознайомлення з туристично-рекреаційними можливостями Чернівців та Буковини, презентації тематичних видів туризму, відпочинку в туристичних комплексах і сільських садибах.
Чернівчани та гості міста зможуть придбати вироби майстрів народних ремесел, скуштувати традиційні страви та напої національних кухонь.
Початок ярмарку - об 11.00.