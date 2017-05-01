Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю». Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.
Янголи букового краю У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою. Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв. Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї. Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз. Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 11.05 2017
Сьогодні, 10:56 / Коментарів: 0
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Російсько-окупаційні війська не припиняють збройні провокації проти сил АТО. За минулу добу зафіксовано 37 обстрілів позицій Збройних Сил України. Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.
Рада Євросоюзу (ЄС) у закордонних справах у четвер, 11 травня, розгляне питання введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до країн Шенгенської зони. У разі позитивного результату голосування рішення про скасування віз повинні будуть підписати 15 травня президент Європарламенту і представник головуючої в ЄС країни - Мальти.
У центрі Миколаєва пролунав потужний вибух, повідомляє ресурс Преступности.НЕТ. Вибух стався в будівлі, розташованій по проспекту Центральному в районі вулиці Друга Слобідська. У ній розташовується банк "Південний". "Невідомі підірвали вхідні двері в банк. Вибухова хвиля була настільки сильною, що в результаті повилітали шибки у вікнах квартир третього і четвертого поверхів, розташованих в будинку поруч з будівлею банку", - повідомляє кореспондент видання.
Вужа-гіганта виявили в лісі два жителі райцентру Шишаки Полтавської області Як пишуть Факты, голова була з долоню, язик не менше 20 сантиметрів, зуби сантиметри 2, а довжина сягала майже 2,5 метри. Вуж звичайний довжиною майже 2,5 метри - дійсно велика рідкість. Зазвичай вони сягають у довжину 1 метра, дуже рідко - півтора. Причому самки мають менш яскраве забарвлення і довший хвіст, ніж самці
У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів. До 19 градусів тепла. за останні 130 років 11 травня: МАКС: 29.5° (1982) МІН: 0.6° (1953) Народний прогноз погоди: Цей день пов'язаний з початком збору березового соку, яким поїли хворих. Також поправити здоров'я допомагав теплий (південний) вітер, характерний для цього дня. У давнину спостерігали за погодою вночі: якщо вона була теплою, а небо було зоряним, значить буде хороший врожай.
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Сьогодні день народження Володимира Килинича, письменника і журналіста з Чернівців, що пише про Чернівці, які ми втрачаємо