Оновлено Державний реєстр РРО

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом ДФС України від 20.04.2017 р. №275 затверджено новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.

Як і раніше, Держреєстр РРО складається з двох основних розділів: Реєстратори розрахункових операцій, дозволені до первинної реєстрації, який нараховує 79 РРО та Реєстратори розрахункових операцій, первинна реєстрація яких заборонена. До вказаного переліку включено 70 РРО.

Окрім того реєстр містить перелік із 5 РРО, які взагалі виключені з Державного реєстру в 2016-2017 роках та експлуатація яких не дозволяється.

Довідково повідомляємо, що наказ ДФС від 17.02.2017 №102 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» визнано таким, що втратив чинність.