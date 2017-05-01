Застосування РРО при реалізації складної побутової техніки

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 08 травня 2017 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій».

Застосовувати реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) повинні всі суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), що здійснюють реалізацію складної побутової техніки, у тому числі фізичні особи - підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування І, 2 та 3 груп. Тобто навіть підприємці, що здійснюють торгівлю такою технікою на ринках.

Перелік груп технічно складних побутових товарів (далі – Перелік), які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року №231, яка набирає чинності з 08 травня 2017 року.

До Переліку включено 8 груп товарів згідно УКТЗЕД, найпоширені з яких: печі опалювальні, грилі, духовки (група 73), котли центрального опалення, насоси, витяжки, компресори, холодильники, принтери, пральні машини (група 84), пилососи, бойлери, мультиварки, телефони, мультимедійні колонки, фотоапарати, відеокамери, GPS - навігатори. монітори, детектори валют, металошукачі (група 85), трактори, мотоблоки, мотоцикли, електровелосипеди, електроскейти (група 87), об’єктиви, електромасажери, аромотерапія, слухові апарати, термометри, лічильники (група 90), годинники (група 91), музичні інструменти (група 92), самокати, ляльки, більярдні столи, ігрові приставки (група 95) та інше.

З повним Переліком товарів можна ознайомитися на інтернет - порталах органів влади (www.kmu.gov.ua), веб - порталі ДФС (www.sfs.gov.ua).





