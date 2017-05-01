Громада Чернівців отримала від спрощенців понад 50 мільйонів податку

Упродовж чотирьох місяців цього року від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету Чернівців надійшло 51,1млн. грн. єдиного податку. Це на 17,3 млн. грн., або майже на 34 відсотки перевищує минулорічні показники.

Підприємці сплатили 41,3 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 9,8 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що рішенням Чернівецької міської ради №581 від 09.02.2017р. у 2017 році ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

Місячна сума єдиного податку у січні – лютому 2017 року складає:

• для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%);

• для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%).

У березні – грудні (за умови дії Рішення №581):

• для платників 1-ї групи 80,0 грн. (1600,0 Х10% Х0,5);

• для платників 2-ї групи 320,0грн. (3200,0 Х20% Х0,5).

Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:

• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.

Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).

Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.

• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).





