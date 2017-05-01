Прикордонники на Буковині затримали порушників із Сирії

Трьох іноземці, які намагались потрапити до однієї з країн Європейського Союзу затримали на Буковині прикордонники Чернівецького загону.
Так, сьогодні вночі в рамках проведення спільної спеціальної операції «Кордон-2017» прикордонники відділу «Черепківка» за наявною оперативною інформацією, затримали трьох вихідців із Сирії. Чоловіків, в одного з яких не було жодних документів, прикордонники затримали посеред населеного пункту Черепківці. Окрім сирійців охоронці затримали і таксиста, що підвозив «мандрівників». Зі слів затриманих, вони мали намір незаконно перетнути державний кордон України та потрапити до Румунії, а в подальшому оселитися в одній із країн ЄС.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Наразі трьох громадян Сирії охоронці кордону доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин та складання адміністративних документів.
Ще одного іноземця затримали поблизу українсько-молдовського кордону прикордонники відділу «Подвір’ївка», вчора близько півночі.
Громадянин Молдови, не маючи документів на перетин кордону, наважився потрапити в Україну поза пунктом пропуску. Щоб не йти в гості з порожніми руками, чоловік прихопив із собою 6 ящиків сигарет. Тютюнові вироби марки «Фаворит» у кількості 4360 пачок доставлені до прикордонного підрозділу та в подальшому будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області. Щодо затриманого молдованина, то на нього складено адміністративно-процесуальні документи за порушення прикордонного режиму та спробу порушення державного кордону. Його долю вирішуватиме український суд.