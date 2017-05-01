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Новини
12:55
11 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

12:54
11 травня

Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

12:30
11 травня

Янголи букового краю

11:57
11 травня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

11:10
11 травня

У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

10:53
11 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

10:52
11 травня

Застосування РРО при реалізації складної побутової техніки

10:51
11 травня

Громада Чернівців отримала від спрощенців понад 50 мільйонів податку

10:19
11 травня

Прикордонники на Буковині затримали порушників із Сирії

10:15
11 травня

Упродовж чотирьох вихідних на Буковині сталося 6 дорожньо-транспортних пригод

14:35
10 травня

Чи можна отримати повну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи?

12:40
10 травня

На Буковині протягом вихідних днів виникло 7 пожеж

12:38
10 травня

Удосконалено законодавство з питань діяльності закладів охорони здоров'я

12:37
10 травня

У Чернівецькій області було зареєстровано 50,5 тис. адміністративних правопорушень

12:33
10 травня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

12:32
10 травня

У багатодітних – пільга по земельному податку

12:31
10 травня

Малогабаритне житло в Чернівцях – без податків

12:29
10 травня

Чернівчан запрошують на традиційне свято духової музики

12:25
10 травня

Податкові наслідки неподання громадянами податкової декларації про доходи

12:25
10 травня

На землі Чернівці заробили 47,8 млн. грн.

12:24
10 травня

У інтернів є право на податкову знижку

12:23
09 травня

XIІ Буковинський туристичний ярмарок

12:20
09 травня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
12 травня о 15.30
12 травня о 15.30 у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю».
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.

Янголи букового краю
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
12 травня о 16.00
12 травня о 16.00
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Прикордонники на Буковині затримали порушників із Сирії

Сьогодні, 10:19 / Коментарів: 0
Прикордонники на Буковині затримали порушників із Сирії Трьох іноземці, які намагались потрапити до однієї з країн Європейського Союзу затримали на Буковині прикордонники Чернівецького загону.
Так, сьогодні вночі в рамках проведення спільної спеціальної операції «Кордон-2017» прикордонники відділу «Черепківка» за наявною оперативною інформацією, затримали трьох вихідців із Сирії. Чоловіків, в одного з яких не було жодних документів, прикордонники затримали посеред населеного пункту Черепківці. Окрім сирійців охоронці затримали і таксиста, що підвозив «мандрівників». Зі слів затриманих, вони мали намір незаконно перетнути державний кордон України та потрапити до Румунії, а в подальшому оселитися в одній із країн ЄС.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Наразі трьох громадян Сирії охоронці кордону доставили до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин та складання адміністративних документів.
Ще одного іноземця затримали поблизу українсько-молдовського кордону прикордонники відділу «Подвір’ївка», вчора близько півночі.
Громадянин Молдови, не маючи документів на перетин кордону, наважився потрапити в Україну поза пунктом пропуску. Щоб не йти в гості з порожніми руками, чоловік прихопив із собою 6 ящиків сигарет. Тютюнові вироби марки «Фаворит» у кількості 4360 пачок доставлені до прикордонного підрозділу та в подальшому будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області. Щодо затриманого молдованина, то на нього складено адміністративно-процесуальні документи за порушення прикордонного режиму та спробу порушення державного кордону. Його долю вирішуватиме український суд.
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