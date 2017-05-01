Упродовж чотирьох вихідних на Буковині сталося 6 дорожньо-транспортних пригод

В результаті вказаних ДТП п’ятеро осіб потрапили до лікарні, один чоловік загинув на місці події.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Зранку у суботу 6 травня у Чернівцях по вулиці Галицький Шлях сталося зіткнення автомобіля «Фіат» на іноземній реєстрації з маршрутним автобусом марки «ЧАЗ». Внаслідок ДТП 31-річний водій іномарки отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.
На лікарняних ліжках опинилися і двоє учасників автопригод, що мали місце в суботу в Новоселицькому районі. Як вже повідомляло ГУНП в Чернівецькій області, з травмами різного ступеню тяжкості, отриманих внаслідок аварій, до медичних закладів було доставлено 40-річну жінку та 82-річного чоловіка.
У ніч з суботи на неділю у селі Зарожани Хотинського району сталося зіткнення мікроавтобуса «Опель Віваро» та легковика «БМВ 530» на іноземній реєстрації. Під час зіткнення було травмовано 25 річного водія «Опеля». Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями його було госпіталізовано до центральної районної лікарні.
Увечері 7 травня у селищі міського типу Красноїльськ Сторожинецького району зіткнулися два легкових автомобіля «Фольксваген» під керуванням місцевих жителів. В результаті ДТП один з водіїв – 59-річний чоловік отримав закритий перелом ключиці та був доставлений до Сторожинецької центральної районної лікарні.
Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 9 травня близько 23 години у селі Слобідка Глибоцького району. Керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», 24-річний житель села Старий Вовчинець здійснив наїзд на пішохода. Потерпілий – 64-річний житель села Турятка від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
За фактами вказаних дорожньо-транспортних пригод поліцією відкрито кримінальні провадження за статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають досудові розслідування, для з’ясування всіх обставин дорожньо-транспортних пригод призначено низку експертиз.