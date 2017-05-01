Свято музики не зіпсувала недолугість буковинських зверхників

9 травня у Чернівецькій філармонії звучали невмирущі мелодії Імре Кальмана. Це дійство подарувало нам Генеральне консульство Угорщини в м. Ужгород у співпраці з обласною владою, репрезентувавши концерт із найвідоміших арій оперети „Сільва”(„Королева Чардашу”) у виконанні провідних акторів Будапештського театру оперети – Еніке Леваї, Томаша Форкаша, Сільві Сенди та Петера Лакі у супроводі віртуозного квінтету оркестру Будапештської оперети.Музичний променад з нагоди 100-ї річниці прем’єри всесвітньо відомої оперети Імре Кальмана проходив у рамках світового турне. Його побачили поціновувачі безсмертної музики у Відні, Лондоні, Брюсселі, Пекіні, Делі та інших куточках світу, а ще – в трьох українських містах.Перший заступник Генерального консула Угорщини пан Ласло Віда зазначив, що саме у Чернівцях завершується це мистецьке турне і що неможливо було знайти для цього завершального акорду кращого міста, аніж багаті на музичні традиції Чернівці.Глядачі у переповненій залі обласної філармонії бурхливими оплесками дякували співакам за їхні чудові голоси, акторську майстерність.Можливо, тема оперети Імре Кальмана підсилювала сприйняття, адже історія кохання персонажів відбувається на тлі Першої світової війни, яка рівно через століття постукала у наші двері.Сам композитор розпочав писати „Сільву” у травні 1914 року, перед самим початком війни, потім на цілий рік зупинився. Та прем’єра його славнозвісного творіння таки відбулася в листопаді 1915-го, ламаючи переконання митця в тому, що гарматна канонада несумісна з музикою.Приємно, що організатори забезпечили глядачів лаконічними та інформаційно насиченими, поліграфічно якісними програмками.І все було б святково піднесеним, якби не неймовірна недолугість обласних чиновників. Йдучи на цей чудовий мистецький захід, окремі з них не те що не подумали про пристойний дрес-код, вони навіть не сподобилися поцікавитись, куди йдуть та що скажуть у разі появи своєї на кону філармонії поряд з угорськими артистами та працівниками консульства. Окрім хіба що мера, вони промимрили щось малопритомне, а заступник голови облради навіть примудрився переплутати першого заступника консула з його таки патроном.Ото маємо...Тетяна Кратко