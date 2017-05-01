Свято музики не зіпсувала недолугість буковинських зверхників

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:35
10 травня

Чи можна отримати повну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи?

12:40
10 травня

На Буковині протягом вихідних днів виникло 7 пожеж

12:38
10 травня

Удосконалено законодавство з питань діяльності закладів охорони здоров'я

12:37
10 травня

У Чернівецькій області було зареєстровано 50,5 тис. адміністративних правопорушень

12:33
10 травня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

12:32
10 травня

У багатодітних – пільга по земельному податку

12:31
10 травня

Малогабаритне житло в Чернівцях – без податків

12:29
10 травня

Чернівчан запрошують на традиційне свято духової музики

12:25
10 травня

Податкові наслідки неподання громадянами податкової декларації про доходи

12:25
10 травня

На землі Чернівці заробили 47,8 млн. грн.

12:24
10 травня

У інтернів є право на податкову знижку

12:23
09 травня

XIІ Буковинський туристичний ярмарок

12:20
09 травня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Свято музики не зіпсувала недолугість буковинських зверхників

Сьогодні, 15:00 / Коментарів: 0
Свято музики не зіпсувала недолугість буковинських зверхників
9 травня у Чернівецькій філармонії звучали невмирущі мелодії Імре Кальмана. Це дійство подарувало нам Генеральне консульство Угорщини в м. Ужгород у співпраці з обласною владою, репрезентувавши концерт із найвідоміших арій оперети „Сільва”(„Королева Чардашу”) у виконанні провідних акторів Будапештського театру оперети – Еніке Леваї, Томаша Форкаша, Сільві Сенди та Петера Лакі у супроводі віртуозного квінтету оркестру Будапештської оперети.
Музичний променад з нагоди 100-ї річниці прем’єри всесвітньо відомої оперети Імре Кальмана проходив у рамках світового турне. Його побачили поціновувачі безсмертної музики у Відні, Лондоні, Брюсселі, Пекіні, Делі та інших куточках світу, а ще – в трьох українських містах.
Перший заступник Генерального консула Угорщини пан Ласло Віда зазначив, що саме у Чернівцях завершується це мистецьке турне і що неможливо було знайти для цього завершального акорду кращого міста, аніж багаті на музичні традиції Чернівці.
Глядачі у переповненій залі обласної філармонії бурхливими оплесками дякували співакам за їхні чудові голоси, акторську майстерність.
Можливо, тема оперети Імре Кальмана підсилювала сприйняття, адже історія кохання персонажів відбувається на тлі Першої світової війни, яка рівно через століття постукала у наші двері.
Сам композитор розпочав писати „Сільву” у травні 1914 року, перед самим початком війни, потім на цілий рік зупинився. Та прем’єра його славнозвісного творіння таки відбулася в листопаді 1915-го, ламаючи переконання митця в тому, що гарматна канонада несумісна з музикою.
Приємно, що організатори забезпечили глядачів лаконічними та інформаційно насиченими, поліграфічно якісними програмками.
І все було б святково піднесеним, якби не неймовірна недолугість обласних чиновників. Йдучи на цей чудовий мистецький захід, окремі з них не те що не подумали про пристойний дрес-код, вони навіть не сподобилися поцікавитись, куди йдуть та що скажуть у разі появи своєї на кону філармонії поряд з угорськими артистами та працівниками консульства. Окрім хіба що мера, вони промимрили щось малопритомне, а заступник голови облради навіть примудрився переплутати першого заступника консула з його таки патроном.
Ото маємо...

Тетяна Кратко
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