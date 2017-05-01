Мер Дніпра Філатов проти Опоблока

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:35
10 травня

Чи можна отримати повну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи?

12:40
10 травня

На Буковині протягом вихідних днів виникло 7 пожеж

12:38
10 травня

Удосконалено законодавство з питань діяльності закладів охорони здоров'я

12:37
10 травня

У Чернівецькій області було зареєстровано 50,5 тис. адміністративних правопорушень

12:33
10 травня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

12:32
10 травня

У багатодітних – пільга по земельному податку

12:31
10 травня

Малогабаритне житло в Чернівцях – без податків

12:29
10 травня

Чернівчан запрошують на традиційне свято духової музики

12:25
10 травня

Податкові наслідки неподання громадянами податкової декларації про доходи

12:25
10 травня

На землі Чернівці заробили 47,8 млн. грн.

12:24
10 травня

У інтернів є право на податкову знижку

12:23
09 травня

XIІ Буковинський туристичний ярмарок

12:20
09 травня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Мер Дніпра Філатов проти Опоблока

Сьогодні, 14:41 / Коментарів: 0
Мер Дніпра Філатов проти Опоблока
Ось що думає мер Дніпра про Вілкула і його свору, котра 9 травня влаштувала бійню у місті (мовою оригіналу):

-Для того, чтобы притащить в областной центр маргиналов из Кривого Рога, Павлограда и Каменского, раздавать за портреты "дидов" деньги, дурить несчастных стариков и ходить строем с партийными шариками по центральному проспекту под охраной быков надо быть уникальным, трусливым и тупым животным.
Да, Саша, ты - мразь.
И имя твоё - подонок.

А далі він назвав своїми іменами тих мерзотників, котрі розпалюють війну у Дніпрі:

-
Мер Дніпра Філатов проти Опоблока
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