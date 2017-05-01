Мер Дніпра Філатов проти Опоблока

Ось що думає мер Дніпра про Вілкула і його свору, котра 9 травня влаштувала бійню у місті (мовою оригіналу):-Для того, чтобы притащить в областной центр маргиналов из Кривого Рога, Павлограда и Каменского, раздавать за портреты "дидов" деньги, дурить несчастных стариков и ходить строем с партийными шариками по центральному проспекту под охраной быков надо быть уникальным, трусливым и тупым животным.
Да, Саша, ты - мразь.
И имя твоё - подонок.
А далі він назвав своїми іменами тих мерзотників, котрі розпалюють війну у Дніпрі:
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