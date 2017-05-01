Чи можна отримати повну відпустку до закінчення шести місяців безперервної роботи?

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу за винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Оскільки пунктом 11 частини сьомої статті 10 визначено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема, й в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором, тому працівнику може надаватися зазначена відпустка за умови домовленості сторін.

Якщо працівник-новачок звернувся до роботодавця із проханням надати йому щорічну (основну, додаткову) відпустку повноїтривалості до спливу 6 місяців роботи, то роботодавець може погодитися задовольнити прохання працівника. Така підстава для «дострокового» надання щорічної відпустки, як домовленість сторін, в обов’язковому порядку повинна бути зафіксована уколективному або трудовому договорі.

Для оформлення щорічної відпустки працівнику-новачку слід написати заяву, де вказати своє бажання скористатися правом на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення 6 місяців роботи в установі на підставі п. 11 ч. 7 ст. 10 Закону та відповідної підстави колективного або трудового договору (домовленість сторін).

Роботодавець розглядає заяву та виносить свій «вердикт». Оскільки мова йде про домовленість сторін, то роботодавець має право й відмовити працівнику у задоволенні його прохання. Якщо керівництво згодне піти назустріч працівнику, то готується наказпро надання щорічної відпустки за типовою формою № П-3 (затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489) або у довільній формі.







