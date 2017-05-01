На Буковині протягом вихідних днів виникло 7 пожеж

Уночі 7 травня сталася пожежа у літній кухні на вул. Січовій у Чернівцях. Пожежа виникла на горищі будівлі, а по дерев’яному перекриттю полум’я швидко поширилося на значну площу. Вогонь помітили власники, які викликали рятувальників і, одночасно з цим, намагалися загасити пожежу самотужки. У результаті 59-річного господаря було травмовано – чоловік отримав опіки рук, однак від подальшої госпіталізації він відмовився. Пожежу на площі 70 кв. м. ліквідували рятувальники державної пожежно-рятувальної частини № 3 м. Чернівців. Вогнем було знищено покрівлю будівлі, частково перекриття та домашні речі. Завдяки діям вогнеборців від полум’я вдалося врятувати літню кухню, а також поруч розміщений житловий будинок. За попередньої інформацією, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Ще одна пожежа, ймовірно, внаслідок короткого замкнення електромережі сталася 8 травня у одній із квартир п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Південно-Кільцевій у Чернівцях. На момент виникнення пожежі у квартирі нікого не було, тому її виявили сусіди, котрі й викликали вогнеборців. Прибувши на місце події, рятувальники побачили сильне задимлення у будинку, що становило загрозу життю мешканцям п’ятиповерхівки. Насамперед вогнеборці евакуювали із задимленого приміщення у безпечне місце 10 людей. Одночасно із цим, рятувальники приступили до ліквідації пожежі. У спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору вогнеборці увійшли всередину квартири, де сталася пожежа, та загасили полум’я. Вогнем було знищено меблі та домашні речі.

Окрім цього, впродовж вихідних було ліквідовано пожежі у житловому будинку у с. Лустун Путильського району, у дачному будинку у с. Мигово Вижницького району, пожежу в нежитловому приміщенні на вул. Комарова у Чернівцях і у господарській будівлі в м. Новодністровську. Також у с. Лашківка Кіцманського району сталося загорання сміття на відкритій території.



