У Чернівецькій області було зареєстровано 50,5 тис. адміністративних правопорушень

Протягом 2016р. у Чернівецькій області було зареєстровано 50,5 тис. випадків порушень адміністративного законодавства, кількість розглянутих справ, по яких винесено постанови (рішення), становила 48,1 тис. (у 2015р. – відповідно 49,3 тис. та 47,3 тис.). Накладено адміністративні стягнення на 43,3 тис. осіб, що на 0,7 тис. осіб більше, ніж у 2015р.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій обл.

Розмір заподіяної адміністративними правопорушеннями майнової шкоди становив 931,1 тис.грн, яку було відшкодовано лише на 9,8%. Майже всю майнову шкоду завдано адміністративними правопорушеннями у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини.