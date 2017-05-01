Малогабаритне житло в Чернівцях – без податків

«Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані не всі фізичні особи, а лише ті, які мають у власності квартиру/квартири, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинок/будинки площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м.» , - розповіла заступник начальника відділу адміністрування майнових податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Ірина Павлюк.

Зверніть увагу, що громадяни цього року будуть сплачувати за 2016-ий рік, тому і ставка податку буде розрахована із мінімальної зарплати на 01.01.2016 р. 1378,0 грн.

Власники квартири/квартир, у тому числі їх часток, площею від 60 до 120 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 60 кв.м. За квартиру/квартири, у тому числі їх частки, площею понад 120 кв. м.: за площу від 60 до 120 кв. м. – 0,1% за 1 кв. м., за площу 120 кв. м. і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа квартири перевищує 300 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.

Власники житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, площею від 120 до 250 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 120 кв.м. За житловий будинок/будинки, у тому числі їх частки, площею понад 250 кв. м.: за площу від 120 до 250 кв.м. - 0,1% за 1 кв. м; за площу 250 кв.м і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м. Якщо загальна площа житлового будинку перевищує 500 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.

Якщо у власності фізичної особи перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) то за площу від 180 до 370 кв.м сплачується 0,1% за 1 кв.м, за площу 370 кв.м і вище сплачується 1% за 1 кв.м.

Упродовж чотирьох місяців цього року платники податку на нерухоме майно сплатили до бюджету столиці Буковини 3,9 млн. грн. податку, що на 2,4 млн. грн., або у 2,7 рази перевищує показники минулого року. Власники квадратних метрів – юридичні особи наповнили місцеву казну на 3808,2 тис. грн., а громадяни – 60,2 тис. грн.

Посадовець звернула увагу, що суб’єкти декларування – юридичні особи самостійно визначають суму податку на нерухоме майно та перераховують її в бюджет.

Щодо фізичних осіб, які мають у власності нерухомість, що підлягає оподаткуванню, то податкове зобов’язання їм визначають органи ДФС та до 1 липня надсилають повідомлення про сплату належної суми.

Громадяни ще мають час, щоб провести звірку з органами ДФС стосовно об’єктів нерухомості та їх площі для правильного нарахування суми податку. Для цього їм потрібно завітати до Центру обслуговування платників та звірити наявну в органах ДФС інформацію щодо належного їм майна.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.







