Чернівчан запрошують на традиційне свято духової музики

Свято духової музики у Чернівцях традиційно відбувається у травні. Цьогорічне мистецьке дійство проходитиме 11 травня і присвячене Дню Європи в Україні.
Організатори заходу – управління культури Чернівецької облдержадміністрації, учбово-методичний центр культури Буковини.
З 11.00 до 12.00 усі охочі матимуть змогу насолодитисямаршовою музикою та обробками народних мелодійу виконанні кращих дитячих духових оркестрів області на площах Чернівців – Центральній, Соборній та площі Філармонії.
О13.00на Театральній площі 38 дитячих та аматорських духових оркестрів з усіх куточків Чернівецької області презентуватимуть свою виконавську майстерність. У їхньому виконанні звучатимуть музичні твори відомих українських та зарубіжних композиторів.
Підтримаємо свято музики і краси у нашому європейському місті!