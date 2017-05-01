Податкові наслідки неподання громадянами податкової декларації про доходи

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що платники податку на доходи фізичних осіб зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов’язковим.

Платники податку на доходи фізичних осіб зобов’язані на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (п.п.«в» п.176.1 ст.176 ПКУ).

Якщо платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом, контролюючий орган у відповідності до п.п.78.1.2 п.78.1 ст.78 ПКУ має право проводити документальні позапланові перевірки.

Згідно з п.п.54.3.1 п.54.3 ст.54 ПКУ контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, якщо, зокрема, платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію.

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності, як фінансова та адміністративна (п.111.1 ст.111 ПКУ).

Відповідно до п.123.1 ст.123 ПКУ самостійне визначення суми податкового зобов’язання платника податків контролюючим органом на підставах, визначених, зокрема, п.п.54.3.1 п.54.3 ст.54 ПКУ, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, – тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання.

Водночас, згідно зі ст.1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-Х неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертаємо увагу, що граничний термін подання податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2016 рік для громадян, які зобов’язані їх подати, закінчився 3 травня 2017 року.



