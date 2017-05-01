На землі Чернівці заробили 47,8 млн. грн.

Упродовж чотирьох місяців цього року землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 47,8 млн. грн. плати за землю, що на 6,5 млн. грн. перевищує минулорічні показники.

Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Найбільше у вигляді орендної плати казна Чернівців отримала від юридичних осіб –22,5 млн. грн. Інші 6,9 млн. грн. сплатили чернівецькі орендарі – фізичні особи.

Земельний податок наповнив бюджет Чернівців на 18,4 млн. грн. Землевласники – юрособи перерахували до казни 18,1 млн. грн., а громадяни – 294,7 тис. грн.

Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.





