Попередні висновки провокацій 9 травня в Україні

1. Сепаратистський шабаш за гроші Кремля під виглядом так званих маршів так званого "Бесмертного полку" організовували Бойко, Льовочкін з жОпоблоку і Симоненко з забороненої КПУ. Ця трійка має бути притягнута до кримінальної відповідальності за розпалювання ворожнечі у воюючій країні!2. Розкручував і розкручує внутрішнє протистояння у воюючій країні телеканал "Інтер" власниками якого являються проросійські олігархи Фірташ і Льовочкін. Телеканал "Інтер" має бути негайно позбавлений ліцензії і націоналізований!3. Поліція часто густо замість того, щоб затримувати кремлівських провокаторів з забороненою символікою нападала і затримувала українських патріотів, націоналістів. Має бути ретельно вивчено і надано правову оцінку кожній дії поліції по відношенню до патріотів. Всі хто перевищив повноваження або віддавав злочинні накази мають бути звільнені з лав Нацполіції і притягнуті до відповідальності.