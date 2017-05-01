Чернівецька співачка в Італії презентувала кліп (відео)

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:23
09 травня

XIІ Буковинський туристичний ярмарок

12:20
09 травня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

10:36
05 травня

У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
10 травня о 11.00
відбудеться відкриття пам'ятної дошки на будинку, де жив Євген Ерліх, за адресою вул. Горького, 20.
О 12.00 пам'ятну дошку науковцю відкриють на корпусі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
за адресою вул. Університетська, 19.
10 травня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Оксани Андрієць на тему: «Репродуктивне здоров’я жінок в Чернівецькій області та планування сім’ї».
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Чернівецька співачка в Італії презентувала кліп (відео)

Сьогодні, 10:36 / Коментарів: 0
Чернівецька співачка Марина Тимофійчук в Італії презентувала кліп на пісню "Подоляночка" власної інтерпретації

Презентація пройшла в 3-х містах: у Венеції, в Тревізо та в Тренто.



"Подоляночка" - це магія, яка змушує посміхатись.

Це символ того, що після зими приходить весна, що після занепаду приходить розквіт, після туги - радість, а після розпачу - щастя.

Кліп знятий в Італії - в неймовірної атмосфери і краси місті Сірміоне на озері Ґарда!

Образ героїні - це асоціація з українськими жінками, які через певні життєві обставини змушені були покинути свою землю і "припасти" до іншої землі, де не так вже все й райдужно. Але ці жінки всеодно знайшли в собі сили і, не зважаючи ні на що, невтомно дарують свою позитивну енергію, сіють навколо себе красу, добро, радість, і забарвлюють світ в яскраві кольори.... І переконують, що ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!


"Яскравий образ, сучасний біт, безперервний рух дівчини, яка розфарбовує світ - сподіваюсь ця суміш творитиме дуже позитивний настрій, чого я бажаю усім нам!" - Марина Тимофійчук.
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