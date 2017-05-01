Чернівецька співачка в Італії презентувала кліп (відео)

Чернівецька співачка Марина Тимофійчук в Італії презентувала кліп на пісню "Подоляночка" власної інтерпретації



Презентація пройшла в 3-х містах: у Венеції, в Тревізо та в Тренто.







"Подоляночка" - це магія, яка змушує посміхатись.



Це символ того, що після зими приходить весна, що після занепаду приходить розквіт, після туги - радість, а після розпачу - щастя.



Кліп знятий в Італії - в неймовірної атмосфери і краси місті Сірміоне на озері Ґарда!



Образ героїні - це асоціація з українськими жінками, які через певні життєві обставини змушені були покинути свою землю і "припасти" до іншої землі, де не так вже все й райдужно. Але ці жінки всеодно знайшли в собі сили і, не зважаючи ні на що, невтомно дарують свою позитивну енергію, сіють навколо себе красу, добро, радість, і забарвлюють світ в яскраві кольори.... І переконують, що ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!





"Яскравий образ, сучасний біт, безперервний рух дівчини, яка розфарбовує світ - сподіваюсь ця суміш творитиме дуже позитивний настрій, чого я бажаю усім нам!" - Марина Тимофійчук.