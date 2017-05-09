Що, Де, Коли

відбудеться відкриття пам'ятної дошки на будинку, де жив Євген Ерліх , за адресою вул. Горького, 20.

О 12.00 пам'ятну дошку науковцю відкриють на корпусі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

за адресою вул. Університетська, 19.

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Оксани Андрієць на тему: «Репродуктивне здоров’я жінок в Чернівецькій області та планування сім’ї».