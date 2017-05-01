Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
відбудеться відкриття пам'ятної дошки на будинку, де жив Євген Ерліх, за адресою вул. Горького, 20. О 12.00 пам'ятну дошку науковцю відкриють на корпусі юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою вул. Університетська, 19.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Оксани Андрієць на тему: «Репродуктивне здоров’я жінок в Чернівецькій області та планування сім’ї».
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї. Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз. Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 10.05 2017
Сьогодні, 08:58 / Коментарів: 0
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-окупаційні війська продовжують збройні провокації проти Сил АТО. За минулу добу ворог 70 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще двоє українських захисників отримали поранення.
У Києві відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017. На цьому етапі за місце у фіналі боролися 18 виконавців з різних країн. У фінал конкурсу пройшли 10 країн: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр і Бельгія.
В Україні 9 травня відбулося близько 1700 заходів з нагоди святкування 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У них взяло участь понад 600 тисяч осіб. Найбільш численними були Дніпропетровська і Харківська області. До охорони громадського порядку було залучено понад 30 тисяч правоохоронців. У багатьох великих містах не обійшлося без конфліктів. Так, зіткнення відбулися в Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. За даними МВС, за час акцій по всій країні було затримано 50 осіб (в Києві при бійці затримали 24 членів ОУН). В ході заворушень по всій Україні постраждали вісім співробітників поліції і 15 учасників акцій.
Хмарна погода протримається у Чернівцях увесь день. Без опадів. До 11 градусів тепла за останні 130 років 10 травня: МАКС: 30.0° (2003) МІН: 0.2° (1953) Народний прогноз погоди: 10 травня відзначається день пам'яті апостола і священномученика Симеона, сродника Господнього. У народі цього святого називали Семен-ранопашець і казали: "Час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається, жайворонок заспівав, а водяні жабенята квакати починають". Якщо у цей день спостерігається ясний схід сонця, то літо, ймовірно, вітряним буде.
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