Провокатор Папієв на вулицях Чернівців

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
у Чернівцях відбудетьсянизка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі. 8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня, о 12.30 – молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.
9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній, о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Оксани Андрієць на тему: «Репродуктивне здоров’я жінок в Чернівецькій області та планування сім’ї».
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї. Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз. Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
Вороги української нації не дають спокою нашій землі. Оговтавшись від страху, який їм несла Революція Гідності, регіонали і їхні прихвосні зрозуміли, що толерантна нація знову простила їм їхні гріхи і їхню ненависть до України. І полізли вони зі своїх щурячих дучок на наші голови.
Першим у Чернівцях «засвітився» Михайло Папієв, колишній голова ОДА, якого у лютому 2014 року з ганьбою прогнали з Буковини. Він за цей час перекинувся до партії «Опозиційний блок», вліз до верховної ради і почав новий колот у державі. Разом зі своїми помічниками-комуністами, есдеками та іншими негідниками він використав дні святкування перемоги для реваншу. Спочатку нібито підмальовував та обписував танк на Нікітіна біля залізничного вокзалу. Виставив фото у соцмережах. Напевне, вивчав настрій буковинців. Чи, бува, знову його за краватку не витягнуть на вулицю і копняками не виженуть з міста.
Супертолерантні буковинці зі всіх ГО «Майданів», Правого Сектору, ВО «Свобода», УНА-УНСО, воїнів АТО і волонтерів тільки у соцмережах і пообурювалися. Це розпалило регіоналів і комуністів до нових дій.
І вже 9 травня вони вийшли на Соборну площу. З червоними стрічками, з портретами ветеранів. Це так званий російський проект несення по вулицях портретів ветеранів під назвою «Безсмертний полк».
Попереду йшли Іван Мунтян, Олександр Фищук, Олексій Каспрук. А позаду - комуністи, опоблоківці, замикали колону Інга Маковецька з депутатом верховної ради від РПУ Олега Ляшка.
Напередодні цього дійства і шабашу злих чорних сил депутат обласної ради від «Опоблоку» Болтунов у соцмережах позбиткувався над пам’яттю тих, хто поклав свої життя на полях Другої Світової війни. Познущався над тими, хто своєю кров’ю зберіг мир в Україні. Кидаючи виклик мертвим, принижуючи живих, цей регіональний викормиш написав: «Нє забивайтє: 8 мая скорбят проігравшие, 9 мая празднуют побєдітєлі».
І знову ж, цей випад проти прогресивного людства, проти України не був належно «оцінений» ні владою, яку він принизив, ні правоохоронцями та СБУ, діяльність яких він звів до нуля, ні патріотичними активістами. Останні, знову ж таки, реагували на це словами у соцмережах.
Але слова на покидьків уже не діють. Думаєте, вони не розуміють, що пишуть, що кажуть, які ідеї та гасла проголошують?! Розуміють. І роблять це зумисне. Вони продовжують розпалювати багаття ворожнечі в Україні. Вони виправдовують Росію і чекають, аби вона розв`язала широкомасштабну війну з Україною. Вони провокують сепаратизм. Відчуваючи свою безкарність, ця антиукраїнська гідра знову підняла голову. І жодні слова її не спинять.
Горді собою, своєю значимістю, безкарністю за свої злочини Папієв, Павел, Болтунов та інші регіональні покидьки кинули виклик Буковині.