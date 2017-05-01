Провокатор Папієв на вулицях Чернівців

Вороги української нації не дають спокою нашій землі.Оговтавшись від страху, який їм несла Революція Гідності, регіонали і їхні прихвосні зрозуміли, що толерантна нація знову простила їм їхні гріхи і їхню ненависть до України. І полізли вони зі своїх щурячих дучок на наші голови.Першим у Чернівцях «засвітився» Михайло Папієв, колишній голова ОДА, якого у лютому 2014 року з ганьбою прогнали з Буковини. Він за цей час перекинувся до партії «Опозиційний блок», вліз до верховної ради і почав новий колот у державі. Разом зі своїми помічниками-комуністами, есдеками та іншими негідниками він використав дні святкування перемоги для реваншу. Спочатку нібито підмальовував та обписував танк на Нікітіна біля залізничного вокзалу. Виставив фото у соцмережах. Напевне, вивчав настрій буковинців. Чи, бува, знову його за краватку не витягнуть на вулицю і копняками не виженуть з міста.Супертолерантні буковинці зі всіх ГО «Майданів», Правого Сектору, ВО «Свобода», УНА-УНСО, воїнів АТО і волонтерів тільки у соцмережах і пообурювалися. Це розпалило регіоналів і комуністів до нових дій.І вже 9 травня вони вийшли на Соборну площу. З червоними стрічками, з портретами ветеранів. Це так званий російський проект несення по вулицях портретів ветеранів під назвою «Безсмертний полк».Попереду йшли Іван Мунтян, Олександр Фищук, Олексій Каспрук. А позаду - комуністи, опоблоківці, замикали колону Інга Маковецька з депутатом верховної ради від РПУ Олега Ляшка.Напередодні цього дійства і шабашу злих чорних сил депутат обласної ради від «Опоблоку» Болтунов у соцмережах позбиткувався над пам’яттю тих, хто поклав свої життя на полях Другої Світової війни. Познущався над тими, хто своєю кров’ю зберіг мир в Україні. Кидаючи виклик мертвим, принижуючи живих, цей регіональний викормиш написав: «Нє забивайтє: 8 мая скорбят проігравшие, 9 мая празднуют побєдітєлі».І знову ж, цей випад проти прогресивного людства, проти України не був належно «оцінений» ні владою, яку він принизив, ні правоохоронцями та СБУ, діяльність яких він звів до нуля, ні патріотичними активістами. Останні, знову ж таки, реагували на це словами у соцмережах.Але слова на покидьків уже не діють. Думаєте, вони не розуміють, що пишуть, що кажуть, які ідеї та гасла проголошують?! Розуміють. І роблять це зумисне. Вони продовжують розпалювати багаття ворожнечі в Україні. Вони виправдовують Росію і чекають, аби вона розв`язала широкомасштабну війну з Україною. Вони провокують сепаратизм.Відчуваючи свою безкарність, ця антиукраїнська гідра знову підняла голову. І жодні слова її не спинять.Горді собою, своєю значимістю, безкарністю за свої злочини Папієв, Павел, Болтунов та інші регіональні покидьки кинули виклик Буковині.Буковина виклик прийняла.Петро КОБЕВКО