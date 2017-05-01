Яка вона - перша леді Франції Бріжіт Макрон?

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:23
09 травня

XIІ Буковинський туристичний ярмарок

12:20
09 травня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

10:36
05 травня

У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
8 та 9 травня
у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,
о 12.30 молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.

9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній,
о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
10 травня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Оксани Андрієць на тему: «Репродуктивне здоров’я жінок в Чернівецькій області та планування сім’ї».
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Яка вона - перша леді Франції Бріжіт Макрон?

Сьогодні, 14:54 / Коментарів: 0
Яка вона - перша леді Франції Бріжіт Макрон?
"Бріжіт! Бріжіт! Бріжіт!" - скандував натовп, коли вона вийшла на сцену із чоловіком - новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном. Хто вона?
Перш за все - їхні стосунки не зовсім звичайні.

Так висловлювався сам пан Макрон. У день весілля він сказав: вони - "не зовсім нормальна пара - не те що б мені особливо подобався цей прикметник - але ця пара існує".

Між ними 24 роки різниці - так само, як між Дональдом і Меланією Трамп. Йому - 39, їй - 64, вона викладала йому театральне мистецтво у школі.
15-річний Еммануель, судячи з усього, інтелектуально був дуже зрілим. Він учився в приватній єзуїтській школі в Ам'єні, де, як пізніше розповідала Бріжіт, "тримався з дорослими як рівний", а не як підліток.
"Мене повністю підкорив розум цього хлопця", - казала вона.
Уроджена Бріжіт Троньо народилася в сім'ї власника кондитерської компанії, відомої своїм печивом-макарон. Одружилася з банкіром Андре Озьєром, мала трьох дітей.

Батьки Еммануеля бачили, що син закохався, але, здається, не підозрювали, хто був об'єктом його пристрасті.
Вони думали, що це однокласниця хлопця Лоуренс Озьєр. А насправді він любив її матір, пише біограф Анне Фулда.
Коли батьки дізналися про це, то попросили вчительку триматися подалі від хлопця до його повноліття. "Не можу нічого обіцяти", - нібито відповіла та.
У 17-річному віці Еммануель сказав Бріжіт, що одного дня одружиться з нею. Свою обіцянку він виконав через десять років - у 2007-му.
Нині матір пана Макрона каже, що Бріжіт для неї - радше друг, ніж невістка.
А Лоуренс стала однією з палких прихильниць вітчима - наприклад, була на його останньому передвиборчому мітингу в Парижі. Інша донька Бріжіт, 32-річна Тіфані, працювала у його штабі юристом.

Члени цієї родини були на сцені, коли Макрони публічно святкували перемогу біля паризького Лувру.
Обраний президент має трьох пасинків - і сімох онуків від них.
Пані Макрон залишила учителювання, коли її чоловік зайняв пост міністра економіки, і стала його радником.
Вважають, що вона вплинула на його погляди щодо жінок у політиці. Наприклад, він пообіцяв, що на червневих парламентських виборах половина кандидатів від його руху "Вперед" будуть жінками.
Також Макрон казав, що хоче формалізувати роль першої леді. Минулого місяця він сказав в інтерв'ю Vanity Fair: "Якщо мене оберуть - пардон, коли мене оберуть - вона буде поруч, матиме свою роль і місце".
Як колишня вчителька, вона, можливо, допомагатиме молоді, але як саме - ще не відомо.

Пан Макрон пропонує, щоби ця діяльність не оплачувалася: "Вона матиме голос, свій погляд на речі. Вона буде біля мене, як завжди, але також матиме публічну роль".
Деякі французькі карикатуристи вже пожартували про подружжя, зобразивши пана Макрона студентом, який отримує інструкції від дружини.
А його опонентка Марін Ле Пен підпустила шпильку про їхні стосунки під час дебатів.
Глянувши у свої нотатки, вона посміхнулася і сказала: "Пане Макрон... Бачу, ви намагаєтеся грати зі мною у вчительку й учня. Та це не зовсім моє".
Утім, пані Макрон і сама показує, що може сміятися над їхньою різницею в віці.
Як сказано в одній книжці, якось вона зауважила: "Йому треба перемогти в 2017 році, бо в 2022 моє обличчя стане його проблемою".

Джерело

Яка вона - перша леді Франції Бріжіт Макрон?


Яка вона - перша леді Франції Бріжіт Макрон?
Яка вона - перша леді Франції Бріжіт Макрон?
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