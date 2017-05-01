Порошенко: Акція "Безсмертний полк" – спекуляція на почуттях людей

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
у Чернівцях відбудетьсянизка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі. 8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня, о 12.30 – молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.
9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній, о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Оксани Андрієць на тему: «Репродуктивне здоров’я жінок в Чернівецькій області та планування сім’ї».
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї. Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз. Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
Порошенко: Акція "Безсмертний полк" – спекуляція на почуттях людей
Сьогодні, 14:41 / Коментарів: 0
Українці є повноправними учасниками перемоги над нацизмом, хоча Росія намагається приписати лише собі перемогу у Другій світовій війні. Про це заявив президент Петро Порошенко на церемонії принесення військової присяги новобранцям президентського полку та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України, привітавши з Днем перемоги.
"Ми, українці, є повноправними учасниками перемоги над нацизмом. Гіркі спогади про ті роки не полишають нас, дбайливо передаються з покоління у покоління. Свято це є і буде, але ми більше не станемо відзначати його за московським сценарієм", – сказав він. Президент наголосив, що та війна мала планетарний характер. "Звичайно, народи колишнього Радянського Союзу воювали разом. Але при всьому цьому війна мала і свій окремий, український вимір, який для нас, беззаперечно, – головний. Його не можна описати лише двома фарбами, чорною та білою, а інших в радянській та російської палітрі – неначе й нема", – додав Порошенко. "Ми категорично відкидаємо спроби Москви використовувати перемогу над нацизмом в Другій світовій війні для задоволення її реваншистських, імперських та експансіоністських потреб", – заявив він. За його словами, "Друга світова війна закінчилася 72 роки тому, а Кремль все ще поривається командувати Україною, неначе чотирма українськими фронтами 40-х років минулого століття". "Сьогодні у Москві під час акції "Безсмертний полк" пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких послали на Донбас вбивати українців; які з мечем до нас прийшли, а тому від меча і загинули. От це і є справжній символ так званої дружби, "дружби" у великих і лукавих лапках", – сказав президент України. "Акція "Безсмертний полк" – взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б, щоб це почули ті українці, які повірили в щирість її організаторів. Адже в Москві придумали її насправді не для того, щоб вшанувати пам’ять захисників… а для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не лише живі", – переконаний він.
Порошенко також процитував слова Маргарет Тетчер: "Війни стаються, коли агресор відчуває, що може досягти своїх цілей за прийнятну ціну". "Так було в Україні, коли 2014 року Росія знала, що у нас на той момент нема армії. Але такого вже не може бути в 2017-му, бо Росія відчула, що армія в України є! І "прийнятної ціни" для агресора вже бути не може. Ми наростили м’язи і стали сильнішими", – заявив він. За словами Порошенка, перемогти, обороняючи свій європейський вибір, – це святий обов’язок перед загиблими українськими воїнами та прийдешніми поколіннями.