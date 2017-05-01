Порошенко оголосив про створення меморіалу пам’яті війни з «агресивною Росією»

Президент України Петро Порошенко 9 травня виступив на церемонії складання військової присяги молодим поповненням окремого полку президента України та 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України. У цьому виступі він оголосив про створення нового меморіалу на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.
«Саме на цій території ми створимо Меморіальний комплекс в пам’ять про нашу оборонну війну з агресивною Росією. Разом з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні – це стане єдиним Меморіалом українських героїв», – наголосив глава держави.
Порошенко відзначив, що «пліч-о-пліч, в строю захисників України, що зараз протистоять російсько-терористичним військам на сході України, стоять онуки та правнуки учасників Другої світової війни, які у лавах Червоної армії, Української Повстанської армії, партизанських загонів здобували й здобули перемогу над нацизмом». «Цей факт – символ зв'язку різних поколінь», – наголосив президент України.
«Ми категорично відкидаємо спроби Москви використовувати перемогу над нацизмом в Другій світовій війні для задоволення її реваншистських, імперських та експансіоністських потреб. Друга світова війна закінчилася 72 роки тому, а Кремль все ще поривається командувати Україною неначе чотирма українськими фронтами сорокових років минулого століття», – додав президент України.
Раніше 9 травня Петро Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих з нагоди 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні на Алеї Воїнської Слави. Він поклав квіти до могили Невідомого солдата.Джерело