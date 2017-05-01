Буковинські прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів

Що, Де, Коли

у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.

8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,

о 12.30 – молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.



9 травня покладатимуть квіти : о 9.30 на площі Соборній,

о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.



в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Оксани Андрієць на тему: «Репродуктивне здоров’я жінок в Чернівецькій області та планування сім’ї».