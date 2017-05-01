Буковинські прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів

Прикордонники Чернівецького загону в рамках операції «Кордон - 2017» продовжують активно протидіяти проявам протиправної діяльності на кордоні. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, 7 травня, на Буковині прикордонники відділу «Селятин» попередили чергову спробу незаконного переправлення через кордон тютюнових виробів.
Під час реалізації випереджувальної інформації групою реагування відділу «Селятин» спільно із військовослужбовцями з числа резерву, нещодавно прибулих курсантів Національної академії ім. Б. Хмельницького ДПСУ було виявлено групу осіб із ношами за плечами. Чоловіки несли на собі пакунки, замотані у чорні поліетиленові пакети та впевнено крокували в сторону кордону. Побачивши прикордонників, правопорушники вдалися до втечі. Переслідуючи втікачів, правоохоронці здійснили два попереджувальних постріли вгору з автоматичної зброї. Згодом прикордонники були змушені здійснити ще ряд пострілів та затримати зловмисників. Жодних документів у правопорушників не було, з їх слів стало відомо, що вони місцеві мешканці, які проживають у н.п Селятин.
Перевіривши ноші втікачів, з’ясувалося, що вони намагалися переправити 12 ящиків із сигаретами «Марбле» без марок акцизного збору.
Ще 10 ящиків тютюнових виробів марки «Марбле» і «Ротманс» затримано на ділянці цього ж відділу, днем раніше. Коробки із сигаретами невідомі намагалися приховати за двісті метрів від кордону, а в подальшому під покровом ночі переправити до сусідньої Румунії.
На даний час всі тютюнові вироби знаходяться на відділі прикордонної служби «Селятин», а в подальшому будуть передані представникам ДФС в Чернівецькій області.
Відносно чоловіків, то на них складено адмінпротоколи за порушення прикордонного режиму та спробу порушення державного кордону, всі матеріали будуть направлені до суду.