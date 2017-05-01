Через необачність на Буковині сталося три ДТП з потерпілими

Серед потерпілих – неповнолітній, жінка та чоловік похилого віку. Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє національна поліція Чернівецької області.
У автопригоді в Чернівцях постраждав неповнолітній велосипедист. ДТП сталася 5 травня близько 16 години по вулиці Головній обласного центру. Керуючи автомобілем «Mitsubishi», 35-річний житель села Горошівці Заставнівського району допустив наїзд на 14-річного велосипедиста. В результаті ДТП хлопець отримав травми різного ступеню тяжкості. Потерпілого госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги.
Одразу дві дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими трапилися вранці 6 травня в Новоселицькому районі. Вдосвіта у селі Бояни на виїзді з автозаправки сталося зіткнення двох транспортних засобів «Мерседес»: легкового автомобіля та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП 33-річна пасажирка мікроавтобуса отримала струс головного мозку та перелом правого стегна. Жінку госпіталізовано до Новоселицької центральної районної лікарні.
О 9 ранку на автодорозі в селі Магала моторолер під керуванням 82-річного місцевого жителя зіткнувся з автомобілем «Газ Волга», за кермом якого перебував 63-річний житель міста Кам’янець-Подільський. В результаті зіткнення водія моторолера з численними травмами госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.
По фактах вказаних дорожньо-транспортних пригод поліцією відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають досудові розслідування, призначено низку експертиз.