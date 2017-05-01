14 травня 2017 року в Центральному парку культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка відбудеться XIІ Буковинський туристичний ярмарок.
Ярмарок проводиться з метою популяризації відпочинку в місті Чернівці і на Буковині, зорієнтований на внутрішній і в’їзний туризм та ознайомлення з національним колоритом Буковини.
Запрошуємо взяти участь у заході усіх суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері туризму.
Організаторами Ярмарку є відділ з питань туризму Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецька міська рада.
Участь у Ярмарку є безкоштовною.
Надається палатка розміром 2x2 м.
Додаткову інформацію щодо умов участі в заході та подачі заявок можна отримати у відділі з питань туризму облдержадміністрації за контактами: (0372) 52 28 23, e-mail: buktour_oda@ukr.netта у відділі туризму Чернівецької міської ради - (0372) 90 53 30, e-mail: tourism@rada.cv.ua.