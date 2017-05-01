У Запоріжжі відбуваються сутички між проукраїнськими активістами та учасниками акції «Полк перемоги»

Зранку 9 травня в Запоріжжі біля будівлі мерії відбулися сутички між представниками волонтерського руху та ветеранів війни на Донбасі з одного боку та учасниками акції «Полк перемоги», які планували провести ходу центральним проспектом міста. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, щонайменше один учасник протистояння був затриманий поліцією.
Один із проукраїнських активістів вирвав червоний прапор у представників акції «Полк перемоги» та відніс його в прилеглі до місця інциденту двори, прапор досі не знайдений.
За словами кореспондента Радіо Свобода з обох боків у сутичках у цілому беруть участь близько 500 людей. Між ними відбувається пісенне «змагання»: проукраїнські активісти співають гімн України, учасники акції «Полк перемоги» – радянські пісні.
Згодом бійці Національної гвардії оточили в кільце до 200 учаснник акції «Полк перемоги», розділивши таким чином учасників протистояння.
Акція «Полк перемоги» за стилістикою нагадує російську акцію «Безсмертний полк». У Росії «Безсмертний полк» – це хода з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набрала більш офіційного змісту.
Нині організацією акції займається прокремлівський Загальноросійський народний фронт, після чого почали з’являтися повідомлення, що не всі учасники заходу приходять на нього добровільно. Портрети для участі в акції у Росії можна придбати в магазинах, тобто йдеться вже не про вшанування родичів, а про шану будь-яких учасників тієї війни.
Росія також сприяє організації акції «Безсмертний полк» у деяких країнах колишнього СРСР.Джерело