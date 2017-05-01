Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
у Чернівцях відбудетьсянизка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі. 8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня, о 12.30 – молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.
9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній, о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї. Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз. Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 09.05 2017
Сьогодні, 09:13 / Коментарів: 0
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Ситуація в районі проведення АТО напружена. Російсько-терористичні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. За минулу добу ворог 50 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ. За минулу добу один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще дев’ять українських захисників отримали поранення.
Протягом усього дня у Чернівцях утримається хмарна погода. Без опадів. До 10 градусів тепла за останні 130 років 09 травня: МАКС: 31.1° (2003) МІН: 0.7° (1953) Народний прогноз погоди: 9 травня вшановується пам'ять святителя Стефана Великопермського, просвітителя, який створив першу азбуку народів пермської землі. До цього часу філологи користуються його працями. У цей час квітне черемха і чорна смородина, зеленіє садовий жасмин. Наші пращури помітили таку городню прикмету: якщо лист берези розвернувся повністю - можна саджати картоплю.
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