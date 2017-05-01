Вибори у Франції: історична перемога чи політична криза?

Франція обрала собі президентом проєвропейського Емманюеля Макрона – наймолодшого президента за всю історію країни. Він здобув впевнену перемогу, отримавши понад 65% голосів – майже вдвічі більше, ніж його суперниця, проросійська і ультраправа Марін Ле Пен. Вона пропонувала закрити кордони, відмовитися від євро і співпрацювати з Росією, натомість Емманюель Макрон представляв практично протилежні погляди. Він заявляв, що прагне глобалізації, зміцнення євро та Євросоюзу і «не готовий схилятися перед диктатом Путіна», зокрема у вирішенні конфлікту на сході України.Ці вибори стали унікальними у багатьох аспектах, зокрема, такої низької явки у Франції не було майже півстоліття. Експерти це пояснюють двома факторами: у Франції нині довгий вікенд, бо 8 травня – вихідний, річниця закінчення Другої світової війни, і, по-друге, багато виборців просто не знали, кому віддати свій голос, бо французи звикли голосувати не лише за особистість, а і за представника політичної сили, яку вони підтримують. Вперше за останні майже 50 років у другому турі виборів не були представлені головні політичні партії країни – праві і соціалісти.Крім того, вперше крайні праві здобули таку серйозну підтримку – за Марін Ле Пен проголосувала третина виборців, які прийшли на дільниці, це близько 11 мільйонів французів, тож назвати результат кандидата «Національного фронту» повною поразкою теж не можна.Франція досі перебуває у надзвичайному стані через загрозу терактів. У вихідні в столиці це особливо відчувалося, спокій у Парижі охороняли близько 50 тисяч поліцейських та військових. Однак не минув день виборів і без інциденту – у неділю вдень евакуювали територію двору Лувру, де містився виборчий штаб Макрона, бо там співробітники безпеки знайшли підозрілу сумку. Журналістам потрапити до цього місця Лувру теж було нелегко – треба було пройти два кордони охорони, і всі речі перевіряли навіть спеціально навченими собаками.Обида кандидати у президенти подякували своїм виборцям за підтримку і заявили, що тепер готуватимуться до парламентських виборів, які заплановані у Франції на середину червня, бо без підтримки парламенту президентові буде важко здійснювати заплановані реформи, і країна може опинитися у політичній кризі.У найближчі дні Франція чекатиме призначення нового уряду та ім’я прем’єра, яке Емманюель Макрон тримав у таємниці впродовж усієї передвиборчої кампанії.А кандидат від «Національного фронту» не виглядала переможеною – вона побажала Макрону успіхів у нелегкі часи для Франції, заявила, що тепер готуватиметься до парламентських виборів, і пішла танцювати зі своїми прихильниками.