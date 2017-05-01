У Києві відбулися всеукраїнські збори Об'єднання українок "Яворина"

Всеукраїнське об'єднання українок "Яворина" відзначило другу річницю.
Урочисті збори з цієї нагоди 7 травня 2017 року відбулися в колонній залі Київської міської ради. На захід зібралися представниці об'єднання зі всієї України. Серед них ‒ матір загиблого героя московсько-української війни Євгена Лоскота Ксенія, а також матір та сестра загиблого на війні "сокільця" Романа Напрягла. Аби привітати "яворинок" із дворіччям організації, захід відвідав лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
"Прагнення до волі, гідности, незалежности та процвітання нашої держави об'єднало нас. У час війни ми єдині для важкої праці заради перемоги. Разом ми почуваємося впевнено та надійно. І разом ми обов'язково переможемо", ‒ заявила голова Об'єднання українок "Яворина" Ірина Сех.
Очільниця "Яворини" підбила підсумки дворічної діяльности організації, перерахувавши сотні благодійних акцій та волонтерських поїздок. Так, окрім усіх необхідних на фронті речей, продуктів та маскувальних сіток "Яворина" передала бійцям більше трьох мільйонів гривень. До того ж організації по всій Україні допомагають пораненим на війні, батькам загиблих героїв, дитячим будинкам та хворим дітям, а також займаються патріотичним вихованням молоді. І все це без підтримки олігархів чи великого бізнесу.
Олег Тягнибок привітав "яворинок" із успіхами та наголосив на величезній допомозі від організації тим, хто її потребує: "Без зайвого шуму, піару, тихо та впевнено "Яворина" робить надважливу й велику справу. Ви опікуєтеся бійцями російсько-української війни, пораненими, допомагаєте з похованням героїв та батькам, які втратили на війні дітей. Та найбільша ваша перемога в тому, що чоловіки відчувають: матері, сестри, дружини, доньки разом із нами у нашому націоналістичному середовищі та боротьбі. Це неймовірна підтримка. Наші жінки, втрачаючи дорогих людей, переборюють цей біль та перетворюють його на енергію, завдяки якій вершать великі справи, борються, допомагають та надихають. Хочу побажати, щоби нашим дітям та внукам уже не доводилося боротися для нашої перемоги, щоби наше покоління вибороло українську незалежну самостійну соборну державу, а наші нащадки жили у мирній та сильній Україні".
Прес-служба ВО "Свобода"