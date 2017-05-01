]Власник льодового майданчика при колишньому басейні у Чернівцях Павло Польовий впевнений, що басейн містові буде шкодити.
Ось що він пише у ФБ:
-Шановні чернівчани!
Відновлювати залишки басейну немає ніякого змісту, при наявності хорошої альтернативи. Стан самої чаші, повна відсутність мереж, без гарантійна реконструкція роблять реконструкцію безвідповідальною та марнотратною. У випадку відновлення вже через рік почнуться реальні проблеми, а ще через рік інші проблеми, і так кожного року.
Також всім нам відомі проблеми з підрядчиком, з термінами, з якістю, з до фінансуванням в процесі. Нехай цей спадок тих часів лишиться в історії, а ми з Вами збудуймо нове, збудуймо правильно.
З повагою, Павло ПольовийІ що ви на це скажите, пане мер і депутати, і чернівецькі люди?