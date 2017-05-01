Радник Авакова розповів, хто і навіщо у Чернівцях розфарбовував синагогу антисемітськими написами

Москва намагається посварити в Україні представників різних національних меншин для того, щоб спотворювати громадську думку про українців за кордоном.Про це заявив у ефірі програми "Політика", яка вийшла на телеканалі ТВА, радник міністра МВС, нардеп Антон ГеращенкоКоментуючи цю проблему, він згадав, зокрема, і про Чернівці, де восени минулого року невідомі вандали розфарбували антисемітськими написами синагогу."Коли в листопаді минулого року до України приїхав спікер Кнесету, а він родом з Чернівців. Що було в Чернівцях? Якраз у ті дні почали малювати свастики поруч з об’єктами, які належать єврейській громаді", - сказав він."Пам’ятаєте, в той же час на святиню єврейського народу в Умані - могилу Цадика - підкинули свинячу голову? Це також було зроблено по замовленню з Москви. Навіщо? А для того, щоби спотворювати громадську думку в Ізраїлі. Моментально ці новини про голову свині на могилі Цадика і про те, що в Чернівцях малюється свастика - пішли через російські ресурси на Ізраїль, щоб в Ізраїлі казали: "Дивіться, це ж дикарі якісь", - додав Геращенко."Тому я звертаюся до чернівчан. Коли ви бачите щось таке, коли хтось облив могили фарбами, або спотворили - це все робиться для того, щоби зіткнути лобами різні народності й національності в Україні. Росіяни грають на цьому, і вони хочуть, щоб Україна була розпорошена, щоб ми витрачали свої сили на сварки між російськомовними та україномовними людьми, між румунами, угорцями і болгарами. Але цього не буде", - сказав радник міністра МВС.Раніше повідомлялося, що у листопаді 2016 року невідомі зловмисники розфарбували антисемітським написом стіну на Центральній синагозі на вулиці Лук’яна Кобилиці.