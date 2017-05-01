Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
у Чернівцях відбудетьсянизка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі. 8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня, о 12.30 – молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.
9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній, о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї. Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз. Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 08.05 2017
Сьогодні, 11:29 / Коментарів: 0
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Сьогодні День па́м'яті та прими́рення — пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму»
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують вогневі атаки позицій сил АТО. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України.
У Франції відбувся другий тур президентських виборів. За результатами підрахунку 32,2 мільйона бюлетенів (90%), засновник руху Уперед Еммануель Макрон набирає 64,94%, лідер партії Національний фронт Марін Ле Пен - 35,06%.
Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку. Макрон заявив, що Європа і світ чекають від Франції перемог, і Франція виправдає ці очікування.
Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона і висловив надію на активізацію "нормандського формату".
У Києві відбулася урочиста церемонія відкриття Євробачення-2017. Учасники міжнародного пісенного конкурсу взяли участь у дефіле на червоній доріжці - найдовшої в історії конкурсу. Захід пройшов на столичному майдані Конституції, поблизу Маріїнського палацу.
Президент Петро Порошенко заявив, що з 11 червня українці зможуть їздити до Євросоюзу без віз.
"Запам'ятайте цю дату - 11 червня. З цієї дати громадяни України отримають можливість без віз подорожувати країнами Європейського Союзу. Це - перший вагомий результат тих реформ, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох років", - заявив глава держави.
У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. До 15 градусів тепла за останні 130 років 08 травня: МАКС: 28.8° (2003) МІН: 2.6° (1999) Народний прогноз погоди: 8 травня відзначається день пам'яті святого апостола і євангеліста Марка. У народі його називали Марк Ключник. Вважається, що Марк відає ключами від дощів. "Якщо випаде у травні три дощі добрих, то і хліба буде на три роки повних". Якщо співочі птахи прилітають зграями - на тепле літо. Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока і крута - до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою - до негоди.
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