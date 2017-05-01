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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

10:36
05 травня

У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
8 та 9 травня
у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,
о 12.30 молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.

9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній,
о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 08.05 2017

Сьогодні, 11:29 / Коментарів: 0
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 08.05 2017Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним

Сьогодні День па́м'яті та прими́рення — пам'ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини (цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до Указу Президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму»

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують вогневі атаки позицій сил АТО. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України.

У Франції відбувся другий тур президентських виборів. За результатами підрахунку 32,2 мільйона бюлетенів (90%), засновник руху Уперед Еммануель Макрон набирає 64,94%, лідер партії Національний фронт Марін Ле Пен - 35,06%.

Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку. Макрон заявив, що Європа і світ чекають від Франції перемог, і Франція виправдає ці очікування.

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона і висловив надію на активізацію "нормандського формату".

У Києві відбулася урочиста церемонія відкриття Євробачення-2017. Учасники міжнародного пісенного конкурсу взяли участь у дефіле на червоній доріжці - найдовшої в історії конкурсу. Захід пройшов на столичному майдані Конституції, поблизу Маріїнського палацу.

Президент Петро Порошенко заявив, що з 11 червня українці зможуть їздити до Євросоюзу без віз.

"Запам'ятайте цю дату - 11 червня. З цієї дати громадяни України отримають можливість без віз подорожувати країнами Європейського Союзу. Це - перший вагомий результат тих реформ, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох років", - заявив глава держави.

У Чернівцях сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. До 15 градусів тепла
за останні 130 років
08 травня:
МАКС: 28.8° (2003)
МІН: 2.6° (1999)
Народний прогноз погоди: 8 травня відзначається день пам'яті святого апостола і євангеліста Марка. У народі його називали Марк Ключник. Вважається, що Марк відає ключами від дощів. "Якщо випаде у травні три дощі добрих, то і хліба буде на три роки повних". Якщо співочі птахи прилітають зграями - на тепле літо. Якщо у цей день спостерігалась райдуга висока і крута - до хорошої погоди, якщо ж вона була низькою і пологою - до негоди.

Вчора наш сайт відвідали і читали 1357 людей зі всього світу. Найбільше - в Україні. У США - 92, у Канаді -17, в Еспанії -21, в Італії - 26, у Польщі -54, в Росії -17, в Чехії -12, Австрії -13, Румунії - 73, Франції -35, Німеччині -12, в Угорщині - 19, у Криму - 20, Ірландії -7, Португалії - 8, Бельгії -12, Голандії -17, Бразилії -7, Ізраїлю - 58 , Норвегії - 14, Швеції - 9, Великобританії - 8, Китаю -1, Єгипті - 7

Активно читають статті "Чи підуть на вибори від БЮТу члени фракції БПП «Солідарність» Оксана Продан та Іван Рибак? ". "Велика партійна брехня на Буковині", "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "Чернівці облуплені"

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