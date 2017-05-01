Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Рівно рік тому на це фото в інтернеті мало хто звернув увагу. Фотошоп і таке інше. Мовляв, на бейсболці ж не написано "RUSSIA", а "RSSIA".
Але сьогодні фото сина президента України, Михайла Порошенка набуло більшої актуальності. Встановлено нові факти щодо цього фото. А саме!
Син президента України у розпал війни України з Росією спокійнесенько записується в Російську літню школу з інституційного аналізу у Великобританії (Russian Summer School on Institutional Analysis).
Син президента України пропагує "Русский мир"?!?
Ось іще фото з Російської літньої школи в Лондоні. Все б нічого, але прапори там російські. Так би мовити: "навчання під російським прапором". Спитаєте, мовляв, ми всі обурюємось і що?