У Чернівцях ліквідували нарколабораторію

Вилучене правоохоронці направили на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
У ході проведення заходів поліцейськими було зупинено двох чернівчан 24-х і 27-ми років, у яких під час огляду було виявлено поліетиленовий пакет з різними розчинниками та психотропною речовиною. Зокрема, у чоловіків було вилучено амфетамін, холодильник зворотної дії, одноразові медичні шприци та інший посуд, за допомогою якого останні виготовляли психотропи - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
По завершенню експертизи та слідчих дій буде надана остаточна правова кваліфікація діям буковинців.
Досудове розслідування триває.