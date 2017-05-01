За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію прокуратури області та залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким 25-річного жителя Сокирянського району Чернівецької області визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187 КК України (крадіжка, грабіж та розбій, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя і здоров’я) та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Доведено, що обвинувачений, будучи неодноразово судимим за крадіжки, на шлях виправлення не став та упродовж 2015-2016 років вчинив ряд кримінальних правопорушень.
Зокрема, 20.08.2015 зловмисник зірвав золотий ланцюжок з продавця магазину «Урожайко», що знаходиться у м. Тернопіль та втік з місця скоєння злочину. Вартість ювелірної прикраси сягає 2817 грн.
Крім того, 02.05.2016 вказаний громадянин викрав з приватного будинку жительки Кельменецького району ноутбук вартістю 2850 гривень, а 10.07.2016 перебуваючи у приміщенні магазину «Крамниця», який розташований в с. Селище Сокирянського району Чернівецької області, погрожуючи продавцю ножем, зірвав з потерпілої золотий ланцюжок з хрестиком загальною вартістю 8755 гривень, а також золоту сережку вартістю 1115 грн.
Сокирянський районний суд засудив зловмисника до 5 років позбавлення волі.
З рішенням суду останній не погодився та оскаржив його у вищій інстанції.
Апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу обвинуваченого та підтвердив, що визначене для них покарання було справедливим.