У центрі Чернівців примусово демонтують супутникові тарілки

Мешканці центральних вулиць та площ Чернівців були зобов’язані зняти супутникові тарілки та антени з фасадів будинків до кінця березня 2017 року. Про заборону розміщення супутникових тарілок та антен на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які є пам’ятками архітектури, попереджали працівники КЖРЕПів.
фото з відкритих джерел
Однак багато власників супутникових тарілок та антен у центральній частині міста проігнорували це доручення. Як повідомив начальник Інспекції з благоустрою при виконавчому комітеті міської ради Сергій Обшанський, на добровільне зняття тарілок і антен було додано ще один місяць. Відтепер працівники МКП «Реклама» зніматимуть супутникові тарілки примусово: спочатку з балконів, фасадів, а потім з цегляних оголовків димовентканалів.
Витрати на демонтаж комунальному підприємству повинні відшкодувати їх власники. Також будуть накладатися штрафи у розмірі до 1700 гривень. Довідково
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення “Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях” ще 27.05.2014 року.
У ньому забороняється:
1.1. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які є пам’ятками архітектури національного, регіонального, обласного чи місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Чернівців та магістральних вулицях, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям
1.2. Прокладка кабельних ліній на покрівлях житлових будинків за наявності в них технічних поверхів
1.3. Встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів
1.4. Розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Положенням
1.5. Початок виконання робіт з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах без представника балансоутримувача та управління житлового господарства районної в м. Чернівцях ради.
2. Обмеження:
2.1. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки та погодження з балансоутримувачем. На будинках, які знаходяться на балансі управлінь житлових господарств, за погодженням з виконавцями послуг з утримання цих будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 1.6 розділ 2 “Поняття і терміни”).
2.2. Встановлення приладів кондиціонування повітря на будівлях та спорудах, які не є пам’ятками архітектури національного, регіонального, обласного чи місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Чернівців та магістральних вулиць дозволяється за умови обов’язкового відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі водовідведення, або водостічні труби із наступною герметизацією місця врізки.
2.3. Прокладка кабельних ліній на покрівлях житлових будинків, де відсутні технічні поверхи, дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки.
Джерело: http://chernivtsy.eu