У центрі Чернівців примусово демонтують супутникові тарілки

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

10:36
05 травня

У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
8 та 9 травня
у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,
о 12.30 молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.

9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній,
о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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У центрі Чернівців примусово демонтують супутникові тарілки

Сьогодні, 16:07 / Коментарів: 0
Мешканці центральних вулиць та площ Чернівців були зобов’язані зняти супутникові тарілки та антени з фасадів будинків до кінця березня 2017 року. Про заборону розміщення супутникових тарілок та антен на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які є пам’ятками архітектури, попереджали працівники КЖРЕПів.

У центрі Чернівців примусово демонтують супутникові тарілки

фото з відкритих джерел

Однак багато власників супутникових тарілок та антен у центральній частині міста проігнорували це доручення. Як повідомив начальник Інспекції з благоустрою при виконавчому комітеті міської ради Сергій Обшанський, на добровільне зняття тарілок і антен було додано ще один місяць. Відтепер працівники МКП «Реклама» зніматимуть супутникові тарілки примусово: спочатку з балконів, фасадів, а потім з цегляних оголовків димовентканалів.

Витрати на демонтаж комунальному підприємству повинні відшкодувати їх власники. Також будуть накладатися штрафи у розмірі до 1700 гривень.

Довідково
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення “Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях” ще 27.05.2014 року.

У ньому забороняється:
1.1. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які є пам’ятками архітектури національного, регіонального, обласного чи місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Чернівців та магістральних вулицях, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям
1.2. Прокладка кабельних ліній на покрівлях житлових будинків за наявності в них технічних поверхів
1.3. Встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів
1.4. Розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Положенням
1.5. Початок виконання робіт з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах без представника балансоутримувача та управління житлового господарства районної в м. Чернівцях ради.

2. Обмеження:
2.1. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки та погодження з балансоутримувачем. На будинках, які знаходяться на балансі управлінь житлових господарств, за погодженням з виконавцями послуг з утримання цих будинків, споруд і прибудинкових територій (пункт 1.6 розділ 2 “Поняття і терміни”).
2.2. Встановлення приладів кондиціонування повітря на будівлях та спорудах, які не є пам’ятками архітектури національного, регіонального, обласного чи місцевого значення, або розташованих в межах історичних ареалів м. Чернівців та магістральних вулиць дозволяється за умови обов’язкового відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі водовідведення, або водостічні труби із наступною герметизацією місця врізки.
2.3. Прокладка кабельних ліній на покрівлях житлових будинків, де відсутні технічні поверхи, дозволяється за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

Джерело: http://chernivtsy.eu
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