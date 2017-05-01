Велика партійна брехня на Буковині

Ще навіть літо не почалося, а наші партії уже рахують півників по осені.Зокрема, так зробила ВО «Батьківщина» і ВО «Свобода».Спочатку комітет виборців України зробив аналіз в ОТГ 30 квітня. І сталося диво: ВО «Батьківщина» навіть не увійшла у п’ятірку переможців. Оговтавшись через три дні ВО «Батьківщина» зробила великий підрахунок і сказала, що вона на першому місці. На другому – БПП «Солідарність», на третьому – АПУ.Наші партійці крутять гуцулами, як циган сонцем. Бо саме у Конятинській та Селятинській ОТГ проходили вибори 30 квітня.Першими почали хвалитися БЮТівці з Іваном Мунтяном. Вони кажуть, що у двох ОТГ мають 14 мандатів (Селятинська – 6, Конятинська – 8). За БЮТівцями й свободівці також сказали, що у Селятинській ОТГ взяли 4 мандати. Навіть прізвища назвали. Наші колеги з «Букн’юзу» опублікували документ з мокрою печаткою, де названі депутати Селятинської ОТГ. І виходить жодного члена ВО «Свобода», жодного висуванця від цієї партії. Ревуцький, Харь, Добрадійчук і Фіцич дійсно вибрані депутатами. Але як позапартійні і як такі, що йшли на вибори «само висуванцями».До ВО «Свобода» жодної дотичності у документах з печаткою та підписами голови та секретаря виборчої комісії вони не мають. А якщо ці депутати таки є членами ВО «Свобода», то чому соромляться про це всім заявити? Чи може вони у якомусь глибокому підпіллі?! Але тут може статися й прикрий випадок, коли з’ясується, що ці депутати тепер подали неправдиві відомості про партійність чи висування.І за це вони можуть бути позбавлені мандатів, як брехуни. Якщо вони подали правдиві відомості, то виходить, що Чернівецька обласна організація ВО «Свобода» вбрехала на всю Україну.І ВО «Батьківщина» устами свого заступника Василя Мельника також говорить про те, чого нема у документах. Зокрема, що у Селятинській ОТГ від ВО «Батьківщина» стали депутатами 6 висуванців від партії.А у відомості з мокрою печаткою тільки 4.Хто бреше?