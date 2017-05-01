У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

Кампанія декларування доходів проводиться в Україні вже 24-ий рік поспіль. З 1 січня 2017 року до 3 травня (включно) тривала кампанія декларування доходів громадян, отриманих за 2016-ий рік.
Як розповів начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., до Чернівецької ОДПІ повідомили 18 громадян. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 61,5 млн. грн.
Декларанти - мільйонери минулого року отримували інвестиційні доходи, доходи від оренди майна, спадщину тощо. Серед заможних декларантів 10 чоловіків та 8 жінок, наймолодшій – 32 роки, а найстаршому – 78.
Цього року було задекларовано рекордну суму доходу за всю історію кампанії декларування у нашому місті – 18,5 млн. грн.
Загалом до Чернівецької ОДПІ подали декларації про майновий стан і доходи 4455 громадян. Загальна сума задекларованих доходів складає 232,2 млн. грн.
За підсумками минулого року найбільша кількість декларантів – 918 відзвітували про отриману спадщину на 88,1 млн. грн., 87 громадян задекларували 22,7 млн. грн. інвестиційного доходу, 351 декларант задекларував 10,0 млн. грн. доходів від оренди.
«Користуючись нагодою, хочу подякувати чернівчанам за виконання конституційного обов’язку по декларуванню доходів, адже нашій державі надзвичайно потрібна підтримка кожного свідомого громадянина»,- підсумував очільник чернівецьких податківців.