Упродовж чотирьох місяців цього року платники, що перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 26,8 млн. грн. військового збору. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 8,0 млн. грн., або майже на 30 відсотків.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Загалом із початку введення військового збору чернівчани поповнили ним держскарбницю на 160,8 млн. грн.
Сплата військового збору – це внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності української армії та встановлення миру в нашій державі.
Військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.
Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.