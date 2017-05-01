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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:17
05 травня

За крадіжку, грабіж та розбій буковинця на 5 років позбавлено волі

12:50
05 травня

У Чернівцях про доходи відзвітували 18 мільйонерів

12:49
05 травня

На допомогу армії чернівчани сплатили 26,8 млн. грн.

12:48
05 травня

Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

12:47
05 травня

Оновлено Державний реєстр РРО

12:20
05 травня

У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

12:02
05 травня

Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

11:21
05 травня

В Чернівцях відбудеться спортивний ярмарок

11:09
05 травня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі

10:48
05 травня

ЮРІЙ ІВАНЮК: «Професія лісівника – для мужніх і витривалих»

10:44
05 травня

В області відбудеться низка заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення

10:41
05 травня

До 5 років тюрми засуджено громадянина за сприяння у поновленні на навчання

10:36
05 травня

У Чернівцях рятувальники навчали дітей правильних дій у надзвичайних ситуаціях

13:25
04 травня

У Чернівцях відбувся захід "Прочитай дитині казку"

13:09
04 травня

Визначено новий порядок держконтролю за додержанням законодавства про працю

13:07
04 травня

Посилено захист трудових прав працівників передпенсійного віку

12:52
04 травня

У Чернівцях відбувся всеукраїнський мистецько-екологічий фестиваль «ЧИСТОFEST»

12:41
04 травня

Підприємець - загальносистемник веде Книгу обліку доходів і витрат

12:40
04 травня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:39
04 травня

Податковий внесок чернівчан склав майже 660 мільйонів

12:09
04 травня

Чернівецький обласний військовий комісаріат застерігає від провокаційних дій

11:57
04 травня

Заробітна плата працівників Чернівецької області становить 5136 грн.

11:51
04 травня

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2016 рік

11:49
04 травня

З 1 травня розміри соціальних допомог підвищуються

11:45
04 травня

Чернівці сьогодні частково без води

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
5-7 травня
5-7 травня
6 травня о 13.00
6 травня о 13.00
8 та 9 травня
у Чернівцях відбудеться низка урочистих заходів з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі.
8 травня о 10.30 - розпочнеться мітинг біля пам’ятника воякам Буковинського куреня,
о 12.30 молебень на Центральному кладовищі біля меморіалу загиблим в зоні АТО.

9 травня покладатимуть квіти: о 9.30 на площі Соборній,
о 10.30 у парку ім. Т.Г.Шевченка, на кладовищах по вулиці Зеленій та у Садгорі.
10 травня о 18.30
10 травня о 18.30
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Чому реєстрацію платника єдиного податку можуть анулювати

Сьогодні, 12:48 / Коментарів: 0
Відповідно до п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) реєстрація платником єдиного податку є безстроковою, однак може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:
1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
2) припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
3) у випадках, визначених п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 ПКУ.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої - третьої груп вимог, встановлених гл. І розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої - третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ст. 299 ПКУ).
Слід зазначити, що норми ПКУ не передбачають встановлення певної форми рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Таке рішення надається платнику податків у письмовій формі за підписом керівника контролюючого органу з обов’язковим зазначенням підстав для анулювання реєстрації платника єдиного податку.
Довідково: Загальнодоступний інформаційно –довідковий ресурс (категорія 107.09).
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