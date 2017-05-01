У Чернівцях батьків і дітей запрошують на розмову про дитячу літературу

У четвер, 11 травня о 18:30 у «Зеленій Книгарні» (м. Чернівці, ТЦ «Проспект», проспект Незалежності, 131, ІІ поверх, магазин 203) відбудеться розмова за горнятком чаю з українською письменницею, художницею, співзасновницею дитячого арт-видавництва «Чорні вівці» Христею Венгринюк.
Під час заходу йтиметься про дуже важливі, проте часто «важкі» для дітей теми. У ході розмови спробуємо зрозуміти, як саме книжки можуть допомогти батькам сприяти розвитку самостійного творчого мислення у їхніх дітей, а також виховати правильне розуміння моральних цінностей, толерантності й співчуття.
Цей захід – добра нагода для батьків провести час зі своїми дітьми у неформальній обстановці та познайомитися з асортиментом актуальних книг від дитячого арт-видавництва «Чорні вівці», «Vivat», «Видавництво Старого Лева» та ін.
Вхід вільний.