Поїздом з Молдови в Україну намагалися завезти контрабанду

Вчора увечері на українсько-молдовській ділянці кордону було зупинено спробу незаконного ввезення на Буковину рідини із характерним запахом спирту, яку порушники намагались скинути вантажем із потяга.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Під час руху поїзда слідуванням Ліпкани (РМ) – Окниця (РМ) транзитом через територію України, прикордонний наряд відділу «Подвір’ївка» здалеку помітив, що поїзд зменшив швидкість руху і до нього наблизився мікроавтобус. З автомобіля вийшла людина, яка намагалася отримати пакунки з вантажного вагону. Оскільки відстань до поїзда була доволі значною, з метою припинення правопорушення прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів угору. Мікроавтобус із невідомою особою вдалися до втечі. Під час огляду місцевості, виявлено каністру із рідиною з характерним запахом спирту. Про даний випадок поінформовано правоохоронців як української, так і молдовської сторін. Триває пошук осіб причетних до даного правопорушення з обох боків кордону.
Крім того, цієї ночі вже на українсько-румунській ділянці кордону прикордонники помітили невідому особу, яка з пакунками на плечах намагалась порушити кордон. При спробі затримати чоловіка, останній покинув свою ношу та вдався до втечі. На місці події було виявлено ящики із тисячею пачок сигарет «Марбле». В подальшому тютюнові вироби будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області, а пошук невідомого порушника триває.